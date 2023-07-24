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Başkan Erdoğan’ın cezaevinden çıkışının 24. yılı! Milletin gönlünde taht kurmuş lider

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 15:03
Güncelleme:24.07.2023 15:12
Türkiye'nin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yeni bir zafere imza attı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden "Başkanı" oldu. 1997'de okuduğu şiir nedeniyle cezaevine girdiği için "Muhtar bile olamayacak" manşetleri atılmıştı, ancak 21 yıl boyunca milli irade ülkenin yönetimini Erdoğan'a teslim etti. Bugün de Başkan Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevinden tahliyesinin 24. yılı. İşte Başkan Erdoğan'ın siyasi yaşamının özeti…
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