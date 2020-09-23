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Başkan Erdoğan'ın BM'deki sözleri Yunanistan'da nasıl yankılandı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'na hitabında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çıkarlarından taviz vermeyeceğini belirtti. Bölgede yaşanan sıkıntıların Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin attığı kışkırtıcı adımlardan kaynaklandığını vurguladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Yunanistan'da nasıl yankı uyandırdı? Ayrıntıları Atina'dan A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.