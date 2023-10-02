Başkan Erdoğan’ın AB’ye tepkisi manşetlerde! AFP: Türkiye AB’den artık hiçbir şey beklemiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Meclis açılışında Avrupa Birliği’ne yönelik eleştirileri Avrupa basınında geniş yer buldu. AFP, “Türkiye Avrupa Birliği'nden artık hiçbir şey beklemiyor” derken France24,”Erdoğan, AB'yi ülkesinin üyelik hedefini geciktirdiği için eleştirdi” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa’dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN