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Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Aykut Erdoğdu'nun skandalları saymakla bitmiyor

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Giriş: 05.05.2021 02:43
CHP’li vekil Aykut Erdoğdu’nun hedefinde yine milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Erdoğdu, CHP’nin son yıllarda iyiden iyiye sarıldığı ‘darbe’ dilini kullanarak tehdit savurdu. CHP’li vekil Aykut Erdoğdu’nun Başkan Erdoğan’a yönelik skandal sözleri büyük tepki çekti. Bu açıklamalar Erdoğdu’nun ilk skandalı değildi, işte CHP’li Aykut Erdoğdu’nun planlı skandalları…

Siyaset, seçim, rekabet, yarış, politika, ittifak, itiraz hepsi aynı çatı altında toplanabilir pek tabii. Fakat hepsi bir ayrıştırma kampanyasının parçası da olabilir bu da bir gerçek. Siyaset ve politika yolunda her yolu mübah gören bir ayrıştırma kampanyası var ve bu kirli kampanyanın her dönem taksitli sözcüleri var. Yazarı, çizeri, oynayanı, sahnesi belli. Kuralı ve kaidesi de. Sözler önceden stoklanmış, zamanını bekliyor sahibinin heybesinde. Sahnedeki isim CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu.

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