Başkan Erdoğan'ı ağlatan Çanakkale belgeseli! Ezineli Yahya Çavuş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası’ndaki Ertuğrul Koyu’na çıkarma yapan İngiliz kuvvetini, 67 askeriyle sahilde durduran Ezineli Yahya Çavuş’un kahramanlık destanının anlatıldığı belgeselin galasına katıldı. Belgeseli izleyen Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ben doğrusu gözleri yaşlı olarak izledim, ağladım." ifadelerine yer verdi.