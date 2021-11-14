14 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'ı ağlatan Çanakkale belgeseli! Ezineli Yahya Çavuş

Başkan Erdoğan'ı ağlatan Çanakkale belgeseli! Ezineli Yahya Çavuş

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2021 15:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası’ndaki Ertuğrul Koyu’na çıkarma yapan İngiliz kuvvetini, 67 askeriyle sahilde durduran Ezineli Yahya Çavuş’un kahramanlık destanının anlatıldığı belgeselin galasına katıldı. Belgeseli izleyen Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ben doğrusu gözleri yaşlı olarak izledim, ağladım." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan’ı ağlatan belgesel
Başkan Erdoğan'ı ağlatan belgesel
Önce bıçakladı sonra tekme ve yumruklarla dövdü
Önce bıçakladı sonra tekme ve yumruklarla dövdü
Topraklarından zulümle sürüldüler
Topraklarından zulümle sürüldüler
2 yıl önce evlendiği eşini belediyeye aldı!
2 yıl önce evlendiği eşini belediyeye aldı!
Türkkan neden ihraç edilmedi?
Türkkan neden ihraç edilmedi?
Ekim ayında 27 terörist etkisiz hale getirildi
Ekim ayında 27 terörist etkisiz hale getirildi
Sicili kabarık! İşte Türkkan gerçeği...
Sicili kabarık! İşte Türkkan gerçeği...
Türk bayrakları gökyüzüyle buluştu
Türk bayrakları gökyüzüyle buluştu
CHP heyeti KHK’lılarla bir araya geldi
CHP heyeti KHK'lılarla bir araya geldi
İBB yürüyen merdivenleri kapattı
İBB yürüyen merdivenleri kapattı
Bulgaristan bu yıl 3. Kez sandık başında! Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir ilk
Bulgaristan bu yıl 3. Kez sandık başında! Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir ilk
Ünlü savaş oyununda skandal
Ünlü savaş oyununda skandal
Daha Fazla Video Göster