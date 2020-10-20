Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim ve yerli aşı açıklaması

Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, yerli aşı çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 5. ve 9. sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacağını belirten Başkan Erdoğan, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili ''yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşacağı görülüyor.'' dedi.