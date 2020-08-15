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Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a Meis Adası uyarısı | Özel Haber

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Giriş: 15.08.2020 14:57
Güncelleme:15.08.2020 14:57
Meis Adası Antalya'nın Kaş ilçesine sadece iki kilometre uzakta... Ancak ada anakarasına 580 kilometre uzakta olan Yunanistan'a ait. 1915 yılından beri adayı kendi kaderine terk eden Yunanistan şimdi ise bu ada üzerinden deniz yetki alanı talep ediyor. Başkan Erdoğan, Yunanistan'ı kesin bir dille uyardı. Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin detayları haberimizde...
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a Meis Adası uyarısı
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a Meis Adası uyarısı
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