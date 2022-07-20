20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan yeni harekat mesajı! Operasyon ne zaman yapılır?
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran’da yapılan 3’lü zirvenin ardından Türkiye’ye döndü. Uçakta açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, “Yeni bir harekât konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek.” ifadelerini kullandı. Peki harekat ne zaman olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.