Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması!

Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili bir sorun olmadığını dile getiren Başkan Erdoğan “İlk 4 madde tartışmaları sürece katkı sağlamaz.” dedi. İsrail'in BM üssüne saldırısına ilişkin "BM haydutluğu tribünden izledi, kendi askerini koruyamadı" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan "İsrail Lübnan ile yetinmeyecek. Üs saldırısıyla daha da küstahlaştılar” şeklinde konuştu. Öte yandan Başkan Erdoğan suç ve suçlarla mücadelede cezasızlık algısı ortadan kalkması için gereken adımların mutlaka atılacağının da altını çizdi.