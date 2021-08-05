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Başkan Erdoğan'dan yardım isteyen çiftçiler 5 günde yeni traktörlerine kavuştu

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Giriş: 05.08.2021 22:43
Son dakika haberleri... Devlet, yangın felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Temmuz'da Manavgat ziyareti esnasında sıkıntılarını dinlediği vatandaşlardan Mithat Akça, Başkan Erdoğan'a ''Benim varım yoğum bir traktör, bana onu verin yeter. Benim ekmeğim o.'' demişti. Başkan Erdoğan'ın ilgili kurumlara talimatı üzerine Akça'ya 5 günde yeni traktörü teslim edildi. Akça, büyük mutluluk yaşarken, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
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