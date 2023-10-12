12 Ekim 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ne dediler 'gerekirse 6'lı masa' dediler, 'gerekirse 16'lı masa' dediler. Hiçbiri tutmadı" diyerek muhalefete göndermede bulundu. İsrail - Hamas çatışması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Asırlardır adalet ve hakkaniyetten sapmamış bir millet olarak İsrail-Filistin geriliminde de tavrımız bu yöndedir. Gazze'de su, ekmek, gıda yok. Bütün bunlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ters. Nerede Batı? Bu noktada aldıkları tedbir var mı? O da yok. Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz." ifadelerini kullandı.