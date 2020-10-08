Başkan Erdoğan’dan ‘Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre ‘Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu salgın, son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden biridir. Sağlıkta taviz vermeden ekonomide çarkları döndürüyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, "Savunma sanayi Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır. İHA, SİHA, TİHA üretiminde dünyanın 3 ülkesinden biriyiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ermenistan’ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları nedeniyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Azerbaycan’ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile 'Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

AFRİKA HALKLARI MAALESEF KADERLERİNE TERK EDİLDİ

İnsanlık olarak zorlu ve sancılı bir süreçten geçiyoruz. Şimdi de Koronavirüsle mücadele ediyoruz.

Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği dönemde Afrika halkları maalesef salgında kaderlerine terk edildi.

Dünya sağlık Örgütü'nün güncel raporları kıta genelinde düşüşe işaret ediyor. Bu eğilimin 7 haftadır devam etmesi hepimiz için teselli kaynağıdır.

Bu süreçler dostlukların da sınandığı kritik eşiklerdir.

154 ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına cevap verdik. Malzeme desteğinde bulunduğumuz ülkeler içinde 46 da Afrika ülkesi yer alıyor. Türkiye sağlam sağlık altyapısı, kaliteli sağlık hizmetleri ve tedavi protokolüyle salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur. Son 7 ayda hizmete aldığımız 15 bin 300 yataklı 14 hastane ve 10 ek hizmet binasıyla sağlık sistemimizi daha da güçlendirdik.



SAĞLIKTA TAVİZ VERMEDEN EKONOMİDE ÇARKLARI DÖNDÜRÜYORUZ

Salgınla mücadele ederken sosyo -ekonomik gerçekleri de bir kenara bırakamayız. Ticari hayatın devam etmesi, salgının etkilerini en aza indirebilmek için hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerekiyor. Tedarik zincirindeki meydana gelen sıkıntıların sağlığa, güvenliğe, sosyal barışa da yansımaları oluyor. Bu süreçte kendi önceliklerimiz doğrultusunda dengeli politikalar geliştirdik. Şirketlerimizi de üretime devam etmeleri konusunda teşvik ettik. Afrika'daki şirketlerimiz salgın döneminde özveriyle çalışmalarını sürdürdüler.



AFRİKA'DAKİ PROJELERİN DEĞERİ 70 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Salgın öncesinde 40 ülke ve 60 noktaya uçan THY, 27 Afrika ülkesinde 33 farklı noktaya uçuşlarını tekrar başlattı.

Bugün Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri 70 milyar dolara ulaşmıştır.

Kıta çapındaki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 6 milyar doları aşmıştır.

Türk şirketleri teknoloji transferinden bilgi ve tecrübe paylaşımına, kapasite arttırımına kadar özgün bir model uyguluyor.

Yerel istihdama en fazla katkı sağlayan bizim firmalarımızdır. 3 sene önce açılışı yapılan Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı bunun en güzel örneğidir. Yabancı bir firmanın 8 yıl boyunca sürüncemede bıraktığı inşaatı Türk müteahhitleri 8 ayda tamamlayarak Senegalli kardeşlerimizin istifadesine sunmuştur. Bugün Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı Afrika'nın en modern havalimanlarından biridir.



SAVUNMA SANAYİ TÜRKİYE'DE ADETA DESTAN YAZIYOR

İmalat sektörü kıtanın ihtiyaç duyduğu, ülkemizin başarılı olduğu bir alandır.

Toplu konut inşaasında da çok ciddi bir potansiyelimiz vardır.

Son 18 yılda TOKİ vasıtasıyla 900 bin konutu insanımıza sunduk.

Savunma sanayii ise Türkiye'nin son yıllarda destan yazdığı sektörler arasındadır.

18 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'den yüzde 30'a düşürdük.

2003'te Afrika açılımının adımlarını attığımızda içerden ve dışarıdan pek çok eleştiri aldık.

Maalesef Türkiye ile Afrika çok uzak görünüyordu. Ülkelerimiz arasına birçok engel sürülmüş ve ön yargılar hakikatlerin önüne geçmişti. İşe bu ön yargıları yıkarak başladık.



Afrikalı kardeşlerimizin ülkemizi daha iyi tanıması için çalışmalar yürüttük.

Kıta ülkelerini Türk ürünleri için salt bir pazar olarak asla görmedik. 'Kazan-kazan' ve eşit ortaklık için iş birliğimizi her alanda geliştirmenin mücadelesini verdik.

İlki 2008'de İstanbul'da ikincisi 2014'te Malabo'da olmak üzere 2 kez Türkiye-Afrika ortaklık zirvesi düzenledik.

28 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Uluslararası toplumun milyonlarca insanın dramına gözlerini kapattığı Somali'yi 2011 yılında eşimle birlikte ziyaret eden ilk lider oldum.

2019 sonu itibariyle 26,2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi önümüzdeki birkaç yılda 50 milyar dolara taşımalıyız.

Tarihimizin en büyük başarılarını elde etmemize rağmen sürekli daha iyiye ulaşmanın mücadelesini veriyoruz.

Şu gerçeği tekrar ifade etmek isterim; kıta ile 1000 yıllık kadim bağı olan Türkiye Afrikalıların kader ortağıdır.

Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyet, kardeşlik, dayanışmadır.

Biz asla kısa vadeli çıkarlar peşinde değiliz. Birlikte yol yürümeyi istiyoruz.

Kıtaya yönelik kibirli, buyurgan bakış açısını reddediyoruz.

Önümüzdeki yıl Türkiye'de düzenleyeceğimiz 3. Türkiye-Afrika Ortaklığı zirvesi bu süreçte bizlere önemli bir fırsat sunacaktır. Afrika ülkelerinin değerli liderlerini ve Afrika Birliği komisyon başkanını ülkemizde ağırlamaktan şeref duyacağız.

BU MESELENİN ÇÖZÜMÜ İŞGALİN SON BULMASIDIR

Sizlere veda etmeden önce buradaki tüm dostlarımın yakından takip ettiğine inandığım güncel konuya değinmek istiyorum.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sebebiyle Dağlık Karabağ bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilen bir Azerbaycan toprağıdır. Karar ve çağrılara rağmen Ermenistan bu topraklardan çekilmemiş, Minsk grubu da sorunu çözmek için bir irade göstermemiştir.

Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları nedeniyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Azerbaycan'ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz.

Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı mücadelesini destekliyoruz. adaleti ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz.



Afrikalı dostlarımız başta Filistin davası olmak üzere hep en güçlü tepkiyi vermiştir. Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında da sizlerin Azerbaycan'ın yanında yer alacağını düşünüyorum.