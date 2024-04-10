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Başkan Erdoğan'dan Türk ve İslam dünyasının liderleriyle bayram görüşmesi!

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 10.04.2024 10:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan bu görüşmenin ardından, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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