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29.01.2020

Başkan Erdoğan'dan Trump'ın sözde barış planına sert tepki: Kudüs İsrail'e asla verilemez

Başkan Erdoğan, Trump'ın sözde barış planına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez. Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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