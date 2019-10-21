Başkan Erdoğan'dan "TRT World Forum 2019"da flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019 programında konuştu. Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum." dedi. Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında ABD ile varılan mutabakata değinen Erdoğan, "Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız." şeklinde konuştu. Erdoğan, "Kuzey Suriye'de 30 bin TIR araç gereç buraya sokuluyorsa ben dünyanın en güçlüsüyüm diyenler bunu ne ile izah edecek? Bu demokrasinin uluslararası siyasetin neresinde yazıyor? Söylesinler." dedi.