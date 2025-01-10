10 Ocak 2025, Cuma
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Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye vurgusu: "Ya silah bırakacaklar ya tasfiye olacaklar"
Başkan Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Bölücü örgüte ağır bedeller ödettik. Sınırlarımızdaki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Teröre karşı mücadelemizi içeride ve dışarıda büyük hassasiyet ile yürütüyoruz. Şam'ın özgürleşmesi ile bölücü teröristler iyice kapana sıkıştı. Kendilerine şimdi yeni patronlar arıyorlar. Kandan beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ne yapsalar boş, Türkiye'ye husumet ile varacaklar hiçbir yer yok. Ya silah bırakacaklar ya tasfiye olacaklar' dedi.