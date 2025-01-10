10 Ocak 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye vurgusu: "Ya silah bırakacaklar ya tasfiye olacaklar"
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye vurgusu: Ya silah bırakacaklar ya tasfiye olacaklar

Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye vurgusu: "Ya silah bırakacaklar ya tasfiye olacaklar"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2025 18:24
Başkan Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Bölücü örgüte ağır bedeller ödettik. Sınırlarımızdaki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Teröre karşı mücadelemizi içeride ve dışarıda büyük hassasiyet ile yürütüyoruz. Şam'ın özgürleşmesi ile bölücü teröristler iyice kapana sıkıştı. Kendilerine şimdi yeni patronlar arıyorlar. Kandan beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ne yapsalar boş, Türkiye'ye husumet ile varacaklar hiçbir yer yok. Ya silah bırakacaklar ya tasfiye olacaklar' dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye vurgusu: Ya silah bırakacaklar ya tasfiye olacaklar
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye vurgusu!
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye vurgusu!
2 bakanlık arasında 12 protokol imzalandı!
2 bakanlık arasında 12 protokol imzalandı!
Kurtulmuş: İmralı’dan açıklama bir an evvel gelmelidir
Kurtulmuş: İmralı’dan açıklama bir an evvel gelmelidir
Erdoğan: CHP rejimin düşmesini hazmedemedi
Erdoğan: CHP rejimin düşmesini hazmedemedi
2024 yılı emniyet verileri açıklandı!
2024 yılı emniyet verileri açıklandı!
A Haber Hristiyan kasabası Malula’da!
A Haber Hristiyan kasabası Malula'da!
Teröristler Münbiç’teki tarihi eserleri çaldı
Teröristler Münbiç'teki tarihi eserleri çaldı
CHP tek parti faşizminden kurtulamadı
"CHP tek parti faşizminden kurtulamadı"
CHP Baas’ın düşmesini hazmedemediler
"CHP Baas'ın düşmesini hazmedemediler"
Muhalefetin hizmet düşmanlığına tepki!
Muhalefetin hizmet düşmanlığına tepki!
İstanbul’da hava hızla soğuyacak!
İstanbul'da hava hızla soğuyacak!
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber’de
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber’de
Daha Fazla Video Göster