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Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Terör örgütü kendisini feshetmeli

Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Terör örgütü kendisini feshetmeli

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 11.01.2025 16:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada 'Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir. Birliğimizi yılanlara yedirmeyeceğiz. Emperyalist oyununun son halkasını da bozacağız' ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye mesajında kritik bir ifade kullanan Başkan Erdoğan 'Terör örgütü kendisini feshetmeli' dedi.
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Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Terör örgütü kendisini feshetmeli
Terör örgütü kendisini feshetmeli
"Terör örgütü kendisini feshetmeli"
Terör örgütü kendini feshetmeli
"Terör örgütü kendini feshetmeli"
Birliğimiz yılanlara yedirmeyeceğiz
"Birliğimiz yılanlara yedirmeyeceğiz"
Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir
"Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir"
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