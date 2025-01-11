Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Terör örgütü kendisini feshetmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada 'Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir. Birliğimizi yılanlara yedirmeyeceğiz. Emperyalist oyununun son halkasını da bozacağız' ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye mesajında kritik bir ifade kullanan Başkan Erdoğan 'Terör örgütü kendisini feshetmeli' dedi.

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