Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Tarihi fırsat penceresi açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen İdareciler Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Milletin hayır duasının devletin en güçlü hazinesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Milletin bedduasını alan ise ne bu dünyada ne de ahirette iflah olur." dedi. Valilere odalarınıza sıkışmayın uyarısı yapan Erdoğan, "Ne tek parti faşist zihniyetinin ne de hafızalarımızda derin yaralar açan 28 Şubat dönemi uygulamalarının günümüz Türkiye'sinde yeri yoktur." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Esad gitti sığınmacılar da gitsin" açıklamasının kara bir cehalet örneği olduğunu ifade eden Erdoğan, "terörsüz Türkiye" idealinin gerçekleşeceğini belirtti.

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