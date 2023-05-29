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Başkan Erdoğan’dan tarihi balkon konuşması: Kazanan Türkiye’dir kazanan demokrasidir

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Giriş: 29.05.2023 00:43
Son dakika haberi… Millet kararını verdi, Türkiye kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletin evinde millete seslendi. Külliye’den tüm dünyaya mesaj verdi. İşte Başkan Erdoğan’ın tarihi balkon konuşması…
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