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Başkan Erdoğan'dan tam kapanma ve sözde Ermeni soykırımı açıklaması

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Giriş: 26.04.2021 19:55
Güncelleme:26.04.2021 20:00
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Dünyaya "Biz arşivlerimizi açıyoruz gelin inceleyin" diyerek meydan okuyan Başkan Erdoğan, Biden'a da "Açıklamasında mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır" sözleriyle tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan'dan tam kapanma ve sözde Ermeni soykırımı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan tam kapanma ve sözde Ermeni soykırımı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Biden'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasına tepki
Başkan Erdoğan'dan Biden'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasına tepki
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