Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Senin profesörlüğünden bu millete ne gelir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda hitap etti. Buradaki konuşmasında Başkan Erdoğan, yol, havalimanı köprü ve kanal gibi yatırımları küçümseyen bir profesörün sözlerini sert bir dille eleştirdi. Başkan Erdoğan isim vermeden yüklenerek, "Geçen akşam bir televizyon kanalında, bir profesör, ne derse beğenirsiniz, profesör, 'köprü, baraj, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle?' Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg'un yok, uçak gemin yok. 'Domates, patates, kaç para onu söyle?' Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç." dedi.