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11.12.2019

Başkan Erdoğan'dan sert sözler: Vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır

Son dakika...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6.Kadın Şurası programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında "Kadınların siyasette oranını yüzde 4,5'ten yüzde 17'ye çıkardık. Bundan sonraki seçimlerde kadınların daha yüksek oranlarla temsili için çalışacağız." dedi. Başkan Erdoğan, "Esma astsubayımızla ilgili komutanlarımızın ve İç İşleri Bakanımızın şu tespitleri ilginçti: Bomba imha olaylarında bir bayan olarak, bir kadın olarak onun kadar cesur, maharetli olan yok gibiydi. Bomba imha olayında bunu yaparken şehit oldu" ifadelerini kullandı. Erdoğan Nobel ödülü ile ilgili "Medeni bir dünya için Nobel’in bu vampir aydınları grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu ödül bir Aziz Sancar’a, bir Orhan Pamuk’a verilmiş ödül gibi değildir. Kimseyi aldatamayacaksınız." diye konuştu.

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