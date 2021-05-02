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Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.