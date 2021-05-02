02 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine taziye mesajı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2021 18:31
Güncelleme:02.05.2021 18:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Pençe Yıldırım Harekatından acı haber PENÇE YILDIRIM HAREKATI'NDAN ACI HABER
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
Teröristlere ATAK darbesi
Teröristlere ATAK darbesi
Ahmet Galip Yıldırım'a veda!
Ahmet Galip Yıldırım'a veda!
Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki PKK mağaralarına girdi
Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki PKK mağaralarına girdi
Türkiye - ABD ilişkilerinde soykırım dönemeci
Türkiye - ABD ilişkilerinde "soykırım" dönemeci
Mersin'de 3 milyarlık metro skandalı
Mersin'de 3 milyarlık metro skandalı
Alman basınında panik manşeti
Alman basınında panik manşeti
Bağdadi'nin sağ kolu yakalandı
Bağdadi'nin sağ kolu yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesini ziyaret etti
DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı
DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı
Banker görünümlü etki ajanı
Banker görünümlü etki ajanı
Pençe-Şimşek şehidine veda
Pençe-Şimşek şehidine veda
Daha Fazla Video Göster