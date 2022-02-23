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Başkan Erdoğan'dan şehit Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyareti

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Giriş: 23.02.2022 23:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Erdoğan, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Ayrıca Başkan Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Başkan Erdoğan, Yenimahalle Çamlıca Mahallesi'ndeki evde şehit Eren'in eşi Sadiye Eren ve yakınları tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Ayrıca Başkan Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.







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