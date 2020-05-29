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Başkan Erdoğan'dan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı | Video

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Giriş: 29.05.2020 14:19
Güncelleme:29.05.2020 14:58
Twitter hesabından bugün açılışını yapacağı Sancaktepe'deki pandemi hastanesi ile ilgili paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıklacak. Başkan Erdoğan, hastaneyle ilgili sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan paylaşımında "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı |Video SANCAKTEPE PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ AÇILDI |VİDEO

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