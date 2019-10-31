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31.10.2019
Başkan Erdoğan'dan sağlık camiasına teşekkür
Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık camiasına teşekkür etti. Başkan Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımıza, tüm sağlık kurumlarımıza, özellikle şahsım ve milletim adına şükranlarımı bildiriyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu.
Başkan Erdoğan, konuşmasında sağlık camiasına teşekkür etti. Erdoğan teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu vesileyle ben sağlık Bakanlığımıza, tüm sağlık kurumlarımıza, özellikle şahsım ve milletim adına şükranlarımı bildiriyorum. Zira bu kadar kritik bir dönemde işte her an havan toplarının, füzelerinin atıldığı bir dönemde, sağlıkçıların hastanelerde dur durak bilmeden bu hizmeti vermeleri gerçekten her türlü takdirin üstündedir. Onun için alkışlıyorum, tebrik ediyorum."
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