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Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Amerika'nın yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz

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Giriş: 24.10.2020 01:18
Güncelleme:24.10.2020 01:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan "S-400 testleri doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Yunanistan'ın elinde S-300'ler var, bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu?" dedi.
Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması
Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması
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