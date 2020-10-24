Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Amerika'nın yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan "S-400 testleri doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Yunanistan'ın elinde S-300'ler var, bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu?" dedi.