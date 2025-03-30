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Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı! Terörsüz Türkiye vurgusu

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı! "Terörsüz Türkiye" vurgusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.03.2025 07:20
Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı mesajında "'Terörsüz Türkiye' hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları, yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz. Daha fazla oyalanılmadan, örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı! Terörsüz Türkiye vurgusu
Başkan Erdoğan’dan bayram mesajı
Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı
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