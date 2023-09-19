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Başkan Erdoğan'dan PBS kanalının sunucusu Amna Nawaz'ın provokatif sorusu ve küstah hareketine sert tepki! "Sizi niye bu kadar ilgilendiriyor?"

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Giriş: 19.09.2023 05:41
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temasları çerçevesinde bulunduğu New York'ta Amerikan PBS kanalına röportaj verdi. Başkan Erdoğan, verdiği röportajda PBS spikeri Amna Nawaz terör tutuklusu olan Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş üzerinden provokasyona soyundu. Küstah girişime Başkan Erdoğan çok sert tepki göstererek, "Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir" diyerek yanıt verdi. Öte yandan haddini aşarak Nawaz, Başkan Erdoğan'ın sözünü kesmeye kalkıştı. Bu duruma çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın." dedi.
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