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Başkan Erdoğan'dan paralimpik milli atletlere tebrik! "Sizi ağırlamayı dört gözle bekliyorum"

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Giriş: 06.06.2021 20:42
Güncelleme:06.06.2021 20:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar. Sizi milletin evinde ağırlamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, "Teşekkürler çocuklar" başlığıyla sporcuların isimleri ve kazandıkları kategoriler de yer aldı.

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