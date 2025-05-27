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Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Taklacı güvercin misali!

Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Taklacı güvercin misali!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.05.2025 16:34
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Özgür Özel bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Hem kendisini hem partisini komik duruma düşürüyor." dedi. Erdoğan, "Yolsuzlukların üzerini örtmek hırsızlıkları aklamak için yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin misali şekilden şekle girmesini taaccüple seyrediyoruz. Biz, CHP'nin sırf bir avuç muhterisi savunmak uğruna İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne dönüşmesinden hiç memnun değiliz." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Taklacı güvercin misali!
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