Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Burdur mitinginde açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'darbe' sözlerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın. Devrik başkanları darbecilerin tanklarının arasından kaçmıştı." dedi. CHP'deki para sayma görüntülerine de değinen Erdoğan, "Hiç kimse şüphe bulutlarını giderecek mantıklı cümle kurmuyor. Çantalar dolusu para kimden alındı? Bu paralar belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmak zorunda." ifadelerini kullandı.

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