15 Ocak 2025, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar! A Haber'de değerlendirdiler
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada terörle mücadeleden, ekonomiye ve uluslararası ilişkilerden siyasete dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve SETA Dış Politikalar Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.