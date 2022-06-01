Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Tel Rıfat ve Münbiç’i terörden temizliyoruz

Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar: Tel Rıfat ve Münbiç’i terörden temizliyoruz Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van ziyareti hakkında açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Terör örgütünün ağzıyla konuşup Kandil'e selam çakıyor" dedi. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na şu soruyu yöneltti, "Yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olayı olacak mı olmayacak mı?" dedi. Yunanistan ile yaşanan gerginlik hakkında Başkan Erdoğan, "Türkiye ile dans etmeye kalkışma. Tarihten hiç mi ders almıyorsun?" ifadelerini kullandı. Harekat ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, “Tel Rıfat ve Münbiç’i terörden temizliyoruz” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN