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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Rusya'nın kararı kabul edilemez

A Haber
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Giriş: 22.02.2022 14:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili Başkan Erdoğan, "kabul edilemez" ifadesini kullandı. Ayrıntıları Dakar'da bulunan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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