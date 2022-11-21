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Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Hava harekatıyla sınırlı kalmayacak

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Giriş: 21.11.2022 13:13
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı değerlendirdi. ABD'nin Türkiye'nin operasyonlara devam edeceğini bilmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Rahatsızlık verene bedel ödetiriz" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kumar masası açıklamasına sert çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Böyle cevap mı olur?" dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG için ise "Siparişler yoğun" şeklinde konuştu.
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