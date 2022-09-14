Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Yurt ücretlerinde değişiklik yapılmayacak

Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere müjdeleri art arda sıraladı. Gelecek yıl da yurt ücretlerine zam yapılmayacağını ifade eden Başkan Erdoğan, "Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz." dedi. Türkiye'nin, Avrupa'daki yurt kapasitelerinden çok çok önde olduğunu ifade eden Erdoğan, "İspanya, Hollanda, Fransa ve Almanya'nın toplamından daha fazladır. Yüzde 6'sı ile yüzde 15'i arasındaki kısmı karşılarken, Türkiye başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşılamıştır." dedi.