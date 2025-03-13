Başkan Erdoğan’dan ödül alan Tatari A Haber’e konuştu

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte hapishanelerde kalan binlerce mahkum serbest kaldı. O isimlerden biri de "sivilleri bombalayın" emrine uymayan pilot Ragid el Tatari'ydi. Suriye'deki işkence hapishanelerinde tam 43 yıl kalan Tatari, Başkan Erdoğan'ın elinden İyilik Ödülü aldı. Tatari yaşadıklarını ve Başkan Erdoğan'ın bölgedeki rolünü A Haber mikrofonlarına anlattı.

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