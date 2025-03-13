13 Mart 2025, Perşembe

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Başkan Erdoğan’dan ödül alan Tatari A Haber’e konuştu

Başkan Erdoğan’dan ödül alan Tatari A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 16:15
Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte hapishanelerde kalan binlerce mahkum serbest kaldı. O isimlerden biri de "sivilleri bombalayın" emrine uymayan pilot Ragid el Tatari'ydi. Suriye'deki işkence hapishanelerinde tam 43 yıl kalan Tatari, Başkan Erdoğan'ın elinden İyilik Ödülü aldı. Tatari yaşadıklarını ve Başkan Erdoğan'ın bölgedeki rolünü A Haber mikrofonlarına anlattı.
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Başkan Erdoğan’dan ödül alan Tatari A Haber’e konuştu
Başkan Erdoğan’dan ödül alan Tatari A Haber’e konuştu
Başkan Erdoğan’dan ödül alan Tatari A Haber’e konuştu
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