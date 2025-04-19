19 Nisan 2025, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan normal doğum tartışmalarına tepki: Sizi niçin rahatsız ediyor?
Başkan Erdoğan İstanbul Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi açılışında konuştu. 'Normal doğum' tartışmalarına değinen Başkan Erdoğan, 'Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere soruyorum, Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin rahatsız ediyor?' dedi. Erdoğan, 'Kimsenin ideolojik saplantılarla, yönlendirmelerle milletimizi zehirlemesine asla müsaade etmeyiz. Biz ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.