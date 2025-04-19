19 Nisan 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan normal doğum tartışmalarına tepki: Sizi niçin rahatsız ediyor?
Başkan Erdoğan’dan normal doğum tartışmalarına tepki: Sizi niçin rahatsız ediyor?

Başkan Erdoğan'dan normal doğum tartışmalarına tepki: Sizi niçin rahatsız ediyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2025 17:35
Başkan Erdoğan İstanbul Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi açılışında konuştu. 'Normal doğum' tartışmalarına değinen Başkan Erdoğan, 'Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere soruyorum, Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin rahatsız ediyor?' dedi. Erdoğan, 'Kimsenin ideolojik saplantılarla, yönlendirmelerle milletimizi zehirlemesine asla müsaade etmeyiz. Biz ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan normal doğum tartışmalarına tepki: Sizi niçin rahatsız ediyor?
Başkan Erdoğan’dan normal doğum tartışmalarına tepki: Sizi niçin rahatsız ediyor?
Başkan Erdoğan'dan normal doğum tartışmalarına tepki: Sizi niçin rahatsız ediyor?
ABD’nin saldırısında Türk gemisi zarar gördü!
ABD'nin saldırısında Türk gemisi zarar gördü!
MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü!
MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü!
Başkan Erdoğan: Nüfus artıştan azalışa geçebilir
Başkan Erdoğan: Nüfus artıştan azalışa geçebilir
ABD’de bir dşüncenin bedeli!
ABD'de bir dşüncenin bedeli!
Erdoğan: Çocukların kontrolü sanal medyanın elinde
Erdoğan: Çocukların kontrolü sanal medyanın elinde
Erdoğan: İnsan ayrıştırma zihniyeti bize ait değil
Erdoğan: İnsan ayrıştırma zihniyeti bize ait değil
Erdoğan: Gazze’de 18 aydır soykırım devam ediyor
Erdoğan: Gazze'de 18 aydır soykırım devam ediyor
Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonu!
Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonu!
Önder’e hastane ziyareti! Durumu nasıl?
Önder'e hastane ziyareti! Durumu nasıl?
Başkan Erdoğan İstanbul’da! Programında neler var?
Başkan Erdoğan İstanbul'da! Programında neler var?
Merakla beklenen toplatılar başladı!
Merakla beklenen toplatılar başladı!
Daha Fazla Video Göster