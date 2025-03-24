24 Mart 2025, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Kültür emperyalizmine geçit yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonundan düzenlenen Eğitim Ailesi ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yeni nesilden umutlu olduğunu belirterek 'TEKNOFEST nesli gümbür gümbür geliyor. Ucuz hesapların bilincindeyiz. Siyaset tüccarlarına kurban vereceğimiz gencimiz yok.' dedi.