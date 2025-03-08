08 Mart 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "CHP kadın düşmandır"
Başkan Erdoğan’dan net mesaj: CHP kadın düşmandır

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "CHP kadın düşmandır"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2025 20:54
Başkan Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftarı programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden çekildiği, kardeşliğin egemen olduğu huzurlu, güvenli günleri hep beraber göreceğiz.' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan CHP'ye de tepki göstererek, 'Kadıköy Belediyesi'nde AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler. Kalkıp aynen Amerika'da olduğu gibi 'Bu kadını dışarı atın' diyebildi. CHP kadın düşmanıdır.' ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan net mesaj: CHP kadın düşmandır
Başkan Erdoğan’dan net mesaj: CHP kadın düşmandır
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "CHP kadın düşmandır"
Kütüphanedeki öğrencilerin iftar molası!
Kütüphanedeki öğrencilerin iftar molası!
Ece Gürel’in ön otopsi raporu tamamlandı!
Ece Gürel'in ön otopsi raporu tamamlandı!
Ece Gürel’in hocasına tutuklama kararı!
Ece Gürel'in hocasına tutuklama kararı!
Devlet Bahçeli’nin terörsüz Türkiye hedefi!
Devlet Bahçeli'nin "terörsüz Türkiye" hedefi!
Türkiye’nin unutma istediği yıl 1993
Türkiye’nin unutma istediği yıl 1993
Türkiye Yüzyılı’na kadının gücüyle erişeceğiz
"Türkiye Yüzyılı’na kadının gücüyle erişeceğiz"
DEM Heyeti muhalefet turuna başlıyor!
DEM Heyeti muhalefet turuna başlıyor!
Terörsüz Türkiye hedefine vatandaş yorumu
Terörsüz Türkiye hedefine vatandaş yorumu
Obezite riski giderek artıyor! Türkiye ’obez’ oluyor
Obezite riski giderek artıyor! Türkiye 'obez' oluyor
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Lazkiye ve Tartus’ta neler oluyor? A Haber Suriye’de!
Lazkiye ve Tartus'ta neler oluyor? A Haber Suriye’de!
Daha Fazla Video Göster