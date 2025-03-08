Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "CHP kadın düşmandır"

Başkan Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftarı programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden çekildiği, kardeşliğin egemen olduğu huzurlu, güvenli günleri hep beraber göreceğiz.' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan CHP'ye de tepki göstererek, 'Kadıköy Belediyesi'nde AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler. Kalkıp aynen Amerika'da olduğu gibi 'Bu kadını dışarı atın' diyebildi. CHP kadın düşmanıdır.' ifadelerini kullandı.

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