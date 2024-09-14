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Başkan Erdoğan'dan Narin cinayetinde siyaset yapanlara sert tepki

Başkan Erdoğan'dan Narin cinayetinde siyaset yapanlara sert tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 20:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Narin'ini katledenlerin hesap vereceğini söyledi. Cinayet üzerinden siyaset yapanlara tepki gösteren Başkan Erdoğan,"Narin üzerinden kutuplaştırılma yapıldı. Kimileri, sekiz yaşında hayattan koparılan bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor. Bu vahşet öne sürülerek kürt kardeşlerimiz hedef alındı. Bu vicdansızlıktır" dedi.
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