Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki: Rakiplerimiz koltuk kavgası veriyor | "Türkiye'ye çağ atlattık"

Başkan Erdoğan , ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu. "İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik." diyen Erdoğan "103 yıllık cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik." mesajını verdi. Muhalefetteki krize değinen Erdoğan "Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye’yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz." şeklinde konuştu.