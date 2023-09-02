02 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan muhalefete Hatay eleştirisi: Bedava ev sözü verenler seçim sonrası şehirlerimizin yolunu unuttu

Başkan Erdoğan'dan muhalefete Hatay eleştirisi: Bedava ev sözü verenler seçim sonrası şehirlerimizin yolunu unuttu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2023 18:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan depremin siyasetini asla yapmadıklarını belirtirken "Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca 5 bin yeni alanın daha temellerinin atıldığını söylerken Hatay Havalimanı'nın da projesinin tamamlandığı ve kısa sürede inşasına başlanacağını duyurdu. Deprem sonrası seçimlerdeki tercihleri nedeniyle hakarete uğrayan vatandaşlara yönelik de konuşan Başkan Erdoğan "Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil, siyasi görüşüne bakmadan 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan muhalefete Hatay eleştirisi
Başkan Erdoğan'dan muhalefete Hatay eleştirisi
Türk Yıldızları Ankara semalarında
Türk Yıldızları Ankara semalarında
CHP’de otoritesi yok mu sayılıyor?
CHP’de otoritesi yok mu sayılıyor?
MSB’den Cumhuriyet’in 100. Yıl Marşı’na özel klip
MSB'den Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı’na özel klip
Başkan Erdoğan İstanbul’da!
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
Evlat nöbeti 5. yılında!
Evlat nöbeti 5. yılında!
Dev proje için tarih verdi!
Dev proje için tarih verdi!
Kandil sevici Fincancı yine TSK’yı hedef aldı!
Kandil sevici Fincancı yine TSK’yı hedef aldı!
Yenilginin faturasını kendisi hariç herkese kesti!
Yenilginin faturasını kendisi hariç herkese kesti!
Hangi belediyelerde pazarlıklar sürüyor?
Hangi belediyelerde pazarlıklar sürüyor?
Savaş ilanı! İşte aşiretlerin hedefi
Savaş ilanı! İşte aşiretlerin hedefi
Togg’da teslimat rekoru kırıldı
Togg'da teslimat rekoru kırıldı
Daha Fazla Video Göster