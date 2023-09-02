02 Eylül 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan muhalefete Hatay eleştirisi: Bedava ev sözü verenler seçim sonrası şehirlerimizin yolunu unuttu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan depremin siyasetini asla yapmadıklarını belirtirken "Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca 5 bin yeni alanın daha temellerinin atıldığını söylerken Hatay Havalimanı'nın da projesinin tamamlandığı ve kısa sürede inşasına başlanacağını duyurdu. Deprem sonrası seçimlerdeki tercihleri nedeniyle hakarete uğrayan vatandaşlara yönelik de konuşan Başkan Erdoğan "Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil, siyasi görüşüne bakmadan 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk." ifadelerini kullandı.