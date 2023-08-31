31 Ağustos 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan MSÜ diploma ve sancak devir teslim töreninde önemli mesajlar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin artık bir başka ligde olduğunu ifade ederken "Sadece oyun kuran değil, oyun bozan bir ülkeyiz." dedi.