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10.10.2019
Başkan Erdoğan'dan, Mısır ve Suudi Arabistan'a sert tepki
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirmeye kalkan Suudi Arabistan ve Mısır'a sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin." dedi.
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