10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.10.2019

Başkan Erdoğan'dan, Mısır ve Suudi Arabistan'a sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirmeye kalkan Suudi Arabistan ve Mısır'a sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

A Haber'de yayınlanan klip sosyal medyayı salladı
A Haber'de yayınlanan klip sosyal medyayı salladı
Akçakale'ye havan mermisi atıldı
Akçakale'ye havan mermisi atıldı
Son dakika: Suriye Milli Ordusu terörden temizlenen köyleri görüntüledi
Son dakika: Suriye Milli Ordusu terörden temizlenen köyleri görüntüledi
Neden Barış Pınarı ismi koyuldu? Başkan Erdoğan açıkladı
Neden "Barış Pınarı" ismi koyuldu? Başkan Erdoğan açıkladı
Başkan Erdoğan'dan Suriyelilere önemli çağrı
Başkan Erdoğan'dan Suriyelilere önemli çağrı
Başkan Erdoğan NATO üyesi ülkelere seslendi
Başkan Erdoğan NATO üyesi ülkelere seslendi
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne çok sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne çok sert tepki
Barış Pınarı Harekatı’nda Fırat’ın doğusuna sevkiyat
Barış Pınarı Harekatı’nda Fırat’ın doğusuna sevkiyat
Başkan Erdoğan öldürülen terörist sayısını açıkladı
Başkan Erdoğan öldürülen terörist sayısını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan, Mısır ve Suudi Arabistan'a sert tepki
Başkan Erdoğan'dan, Mısır ve Suudi Arabistan'a sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk açıklama
Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk açıklama
Barış Pınarı Harekatı'nda F-16 pilotları böyle bombardıman yaptı!
Barış Pınarı Harekatı'nda F-16 pilotları böyle bombardıman yaptı!
Daha Fazla Video Göster