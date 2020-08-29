Başkan Erdoğan'dan MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni”nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı. Rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız." dedi. Başkan Erdoğan, "Ülkemiz sadece sağlık turizmi değil, her alanda Covid-19 sürecinden güçlenerek çıkacaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Cuma günü; Ankara - Niğde Otoyolunu milletimizin hizmetine sunacağız." diyerek müjdeyi verdi.