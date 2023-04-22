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Başkan Erdoğan'dan Mersin'deki AK Parti teşkilatına 14 Mayıs mesajı: Hallaç pamuğu gibi atmanız lazım

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Giriş: 22.04.2023 13:37
Başkan Erdoğan, Mersin'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin telefonundan bağlanarak mesaj gönderdi. Teşkilat üyelerine seslenen Başkan Erdoğan, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili verdiği mesajda "İnşallah bu defa çok daha farklı bir neticeyi Mersinli kardeşlerimizden bekliyoruz. Onun için şurada üç hafta kaldı. Büyük bir gayretle Mersin'i inşallah hallaç pamuğu gibi atmanız lazım." dedi.
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