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Başkan Erdoğan'dan Malatya'da önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2023 16:29
Başkan Erdoğan deprem felaketinden etkilenen şehirleri teker teker geziyor. Malatyalı depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan halka hitap etti. HDPKK'nın gölgesi altında 28 Mayıs seçimine giden Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan "Bay Bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor" dedi. SSK döneminde Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin dibe vurduğu dönemi hatırlatan Başkan Erdoğan "SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.
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