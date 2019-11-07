Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan açıklamasında "En son Bağdadi'nin ablasını Azez'de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Asla buradan taviz vermeyiz." dedi.